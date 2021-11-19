В Москве задержали двух полковников из МЧС

Первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве полковник Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления полковник Виктор Самарин задержаны в Москве при получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, уголовные дела офицеров не связаны между собой — полковники брали деньги независимо друг от друга, их задержали в ходе двух спецопераций.

При этом оба задержанных получили взятку в 50 тысяч рублей. За это Мищенко и Самарин обещали предпринимателям выдать паспорта объектов, необходимые для прохождения процедуры лицензирования.