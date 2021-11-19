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Обокравшая 34 магазина россиянка в париках попала на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

В Арзамасе местная жительница совершила 34 кражи, переодеваясь и меняя парики. Злоумышленница попала в объективы камеры видеонаблюдения. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

37-летняя россиянка промышляла с весны этого года. Она посещала торговые заведения с сумкой, в которой находился подавляющий сигнал антикражных меток материал. В нее женщина складывала понравившейся ей товар, после чего покидала помещение магазина. При этом сама воровка каждый раз меняла свой образ с помощью париков. Полицейские задержали подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Криминал,Видео,
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