Обокравшая 34 магазина россиянка в париках попала на видео

37-летняя россиянка промышляла с весны этого года. Она посещала торговые заведения с сумкой, в которой находился подавляющий сигнал антикражных меток материал. В нее женщина складывала понравившейся ей товар, после чего покидала помещение магазина. При этом сама воровка каждый раз меняла свой образ с помощью париков. Полицейские задержали подозреваемую, в отношении нее возбуждено уголовное дело.