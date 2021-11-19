При пожаре в квартире Хлебниковой пострадал еще один человек

Во время пожара в двухуровневой квартире на юго-западе Москвы пострадали певица Марина Хлебникова и мужчина, об этом сообщило РИА "Новости".
Сообщается, что его личность пока не установлена. На месте происшествия специалисты в общей сложности оказали помощь пятерым людям, предварительно проведя вентиляцию помещения в помощь пожарным.
Марина Хлебникова была госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара вечером 18 ноября. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
В двухуровневой квартире певицы загорелись личные вещи. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Утверждается, что она находится в медикаментозной коме с ожогами 50% тела.
Актер Яков Яблочник, друг Хлебниковой, в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что у артистки не было проблем с алкоголем, но была депрессия.