В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

В московской квартире нашли тело зарезанного адвоката

Lenta.ru
21 минуту назад

В квартире на северо-западе Москвы найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В московской квартире нашли тело зарезанного адвоката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

41-летнего россиянина с ранами на груди и шеи обнаружили вечером 18 ноября в доме на улице Маршала Жукова. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как уточняет ТАСС, убитый — адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры» Артем Каракаев.

По данным РЕН ТВ, тело юриста обнаружили в ванной комнате. В одной из квартир этого же дома нашли окровавленного человека в неадекватном состоянии. Его проверяют на причастность к преступлению.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители