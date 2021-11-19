Названа приоритетная версия пожара у певицы Хлебниковой

Пожар в квартире заслуженной артистки РФ , певицы Марины Хлебниковой мог случиться из-за короткого замыкания в проводке, а не от непотушенной сигареты, как было объявлено ранее. Такой информацией поделился представитель экстренных служб.

Ранее стало известно, что пожар произошел в 14 доме на улице Ратной в Москве — там располагается двухуровневая квартира певицы. В пожаре сгорели ее личные вещи, а в квартире во время инцидента артистка была не одна — с ней находились ее родители и дочь, отмечает телеканал 360.Саму Хлебникову госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Ее состояние остается тяжелым, напоминает Утро.ру. Предварительной причиной происшествия стала ее непотушенная сигарета, сообщает «Ридус».