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Появилось видео с места пожара у дома певицы Марины Хлебниковой

Александр Кузьмин
39 минут назад

Российская певица пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Поп-исполнительница была госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом.Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала SHOT. На кадрах видно, как спасатели выносят пострадавшую из дома к карете скорой помощи.

Возгорание возникло вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой, огонь распространился на площадь в 10 квадратных метров. Как уточняет канал, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Об этом полицейским рассказала дочь певицы.

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