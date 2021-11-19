Российская певица пострадала при пожаре в собственной квартире в Москве. Поп-исполнительница была госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом.Видео с места ЧП появилось в распоряжении Telegram-канала SHOT. На кадрах видно, как спасатели выносят пострадавшую из дома к карете скорой помощи.