Лаборатория «Сколково» загорелась в Москве

Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, инцидент произошел утром в пятницу, 19 ноября, когда внутри помещения не было сотрудников или посторонних людей.
Площадь горения составила более 100 квадратных метров. Известно, что внутри лаборатории находились полимерные материалы. К тушению привлекли сотрудников МЧС и собственную пожарную охрану «Сколково», которым удалось ликвидировать возгорание. По информации источника, в происшествии никто не пострадал. Причина пожара выясняется.
Напомним, что 25 октября в здании торгового представительства Вьетнама на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве произошел пожар. Из дома старой постройки с деревянными перекрытиями эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.
Из-за работы спасателей временно было ограничено движение по Тверской улице в сторону станции метро "Белорусская". Ликвидировать возгорание удалось в 10:44 — примерно спустя 40 минут после начала пожара.