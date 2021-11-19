Лаборатория «Сколково» загорелась в Москве

Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, инцидент произошел утром в пятницу, 19 ноября, когда внутри помещения не было сотрудников или посторонних людей.

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Площадь горения составила более 100 квадратных метров. Известно, что внутри лаборатории находились полимерные материалы. К тушению привлекли сотрудников МЧС и собственную пожарную охрану «Сколково», которым удалось ликвидировать возгорание. По информации источника, в происшествии никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Напомним, что 25 октября в здании торгового представительства Вьетнама на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве произошел пожар. Из дома старой постройки с деревянными перекрытиями эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.