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Лаборатория «Сколково» загорелась в Москве

Елена Прошина
37 минут назад

Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, инцидент произошел утром в пятницу, 19 ноября, когда внутри помещения не было сотрудников или посторонних людей.

Лаборатория «Сколково» загорелась в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Площадь горения составила более 100 квадратных метров. Известно, что внутри лаборатории находились полимерные материалы. К тушению привлекли сотрудников МЧС и собственную пожарную охрану «Сколково», которым удалось ликвидировать возгорание. По информации источника, в происшествии никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Напомним, что 25 октября в здании торгового представительства Вьетнама на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве произошел пожар. Из дома старой постройки с деревянными перекрытиями эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.

Из-за работы спасателей временно было ограничено движение по Тверской улице в сторону станции метро "Белорусская". Ликвидировать возгорание удалось в 10:44 — примерно спустя 40 минут после начала пожара.

Происшествия,Сколково,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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