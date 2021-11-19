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«Костяной пляж» в Крыму сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Туристы обнаружили человеческие останки вблизи села Окуневка в Крыму.

Видео публикует портал Ruptly.

Сообщается, что старое захоронение при сильном дожде и приливе осыпается на берег с мыса вместе с грунтом.

«На сегодняшний день никаких документальных свидетельств, о том, что это за захоронения у администрации сельского поселения нет», - рассказал председатель Окуневского сельского совета Александр Шконда.

Ранее на территорию мыса несколько раз приезжали сотрудники правоохранительных органов. Следователями было задокументировано, что останки являются частью древнего захоронения, а не жертвами убийств. Однако к какой эпохе относится кладбище, установить не удалось.

Происшествия,Видео,МВД,
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