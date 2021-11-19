«Игра в кальмара» и силовики: Мошенники начали обманывать по-новому

Злоумышленники стали эксплуатировать сериал «Игра в кальмара» и звонить от имени представителей разных силовых структур. Об этом рассказал заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

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По его словам, звонки мошенников, которые представляются работниками разных силовых структур, стали трендом 2021 года. Зачастую злоумышленники представляются работниками Следственного комитета, МВД, Генеральной прокуратуры и так далее.

Кузнецов привел типичный пример манипулирования: гражданину поступил звонок, неизвестный представился следователем и сообщил, что сотрудник банка пытается украсть деньги с его карты. Неизвестный просит помощи, чтобы поймать преступника с поличным. Для этого нужно как можно быстрее снять деньги самому и перевести их на «безопасный счет», рассказал представитель Сбербанка.

Он отметил, что звонок под видом следователя или главы спецоперации по поимке преступников — самый актуальный пример действий телефонных мошенников. Преступники таким образом могут убедить жертву даже продать свою квартиру и перевести выручку им на карту.