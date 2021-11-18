В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Ясенево»

Вероника Полынина
1 час назад

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Ясенево» в Москве, передает РЕН ТВ.

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Ясенево»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столичный департамент транспорта в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно» сообщил, что из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов.

«На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - говорится в сообщении.

В 23.30 Дептранс отчитался о восстановлении графика движения поездов.

По информации РЕН ТВ, человек упал под поезд, от удара было повреждено стекло состава. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.

13 ноября на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро двое мужчин после короткой потасовки на краю перрона упали под колеса прибывающего состава. Один из них погиб на месте, а второй выбрался из-под вагона и скрылся с места происшествия. Вскоре его нашли под окнами одного из многоэтажных домов на улице Свободы, он покончил с собой. Выяснилось, что погибшие были братьями.

Происшествия,РЕН ТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители