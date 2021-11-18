Пассажир упал на рельсы на станции метро «Ясенево»

По информации РЕН ТВ, человек упал под поезд, от удара было повреждено стекло состава. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.

13 ноября на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро двое мужчин после короткой потасовки на краю перрона упали под колеса прибывающего состава. Один из них погиб на месте, а второй выбрался из-под вагона и скрылся с места происшествия. Вскоре его нашли под окнами одного из многоэтажных домов на улице Свободы, он покончил с собой. Выяснилось, что погибшие были братьями.