В подъезде Москвы зарезали адвоката

В Москве обнаружили тело адвоката с перерезанным горлом, сообщает телеграм-канал 112.
Тело 41-летнего Артема Каракаева нашли в подъезде многоэтажки, у него была перерезана сонная артерия.
Выяснилось, что погибший состоял в адвокатской палате Московской области.
В том же доме полицейские обнаружили возможного подозреваемого в убийстве Каракаева. В одной из квартир находился 34-летний мужчина в крови и неадекватном состоянии.
В настоящий момент следователи проверяют его на причастность к преступлению.