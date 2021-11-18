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В подъезде Москвы зарезали адвоката

Вероника Полынина
49 минут назад

В Москве обнаружили тело адвоката с перерезанным горлом, сообщает телеграм-канал 112.

В подъезде Москвы зарезали адвоката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело 41-летнего Артема Каракаева нашли в подъезде многоэтажки, у него была перерезана сонная артерия.

Выяснилось, что погибший состоял в адвокатской палате Московской области.

В том же доме полицейские обнаружили возможного подозреваемого в убийстве Каракаева. В одной из квартир находился 34-летний мужчина в крови и неадекватном состоянии.

В настоящий момент следователи проверяют его на причастность к преступлению.

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