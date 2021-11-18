В подъезде Москвы зарезали адвоката

Тело 41-летнего Артема Каракаева нашли в подъезде многоэтажки, у него была перерезана сонная артерия.

В том же доме полицейские обнаружили возможного подозреваемого в убийстве Каракаева. В одной из квартир находился 34-летний мужчина в крови и неадекватном состоянии.