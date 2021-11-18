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Мошенники перепродали московскую квартиру актрисы Клюки в ее отсутствие в стране

Елена Прошина
53 минуты назад

Мошенники узнали об отсутствии семьи актрисы Аллы Клюки в России и с помощью поддельного договора купли-продажи перепродали ее квартиру в Москве. Об этом «Комсомольской правде» рассказал адвокат потерпевших Георгий Прядко.

Мошенники перепродали московскую квартиру актрисы Клюки в ее отсутствие в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На момент сделки Алла Клюка вместе с мужем режиссером Владимиром Морозовым и сыном Иваном находилась в США. Вся семья уехала туда еще в 2019 году работать над новым фильмом.

О новых квартирантах артистке сообщили жители дома на Брянской улице летом 2020 года.

«Видимо кто-то узнал, что семья живет и работает в США и не может вернуться оттуда из-за пандемии. Пока супруги в отъезде, неизвестные решили перепродать квартиру по поддельному договору купли-продажи. Они даже сделку оформили в Оренбурге, когда никто из семьи Клюки не посещал Россию. Когда в США позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана», — рассказал «КП» Прядко.

Он добавил, что в документе от 19 мая 2021 года было указано, что недвижимость семьи актрисы продали какому-то Сергею Федотову. Затем 6 июля право собственности перешло к Гулиеву Асэму Сахибали Оглы.

«Названных граждан ни Владимир Морозов, ни Алла Клюка не знают», — подчеркнул Прядко.

Супруги написали заявление в полицию и обратились в СК России с просьбой прояснить ситуацию. Морозова и Клюка подозревают, что в их квартиру незаконно проникли неизвестные и, используя копии их паспортов и договор купли-продажи квартиры от 6 сентября 2003 года, состряпали новый, а затем, подделав их подписи, похитили единственное жилье.

Происшествия,Алла Клюка,Сергей Федотов,Владимир Морозов,СКР,Комсомольская правда,
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