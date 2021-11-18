Выходец с Кавказа избил парня и девушку в Москве

«Я просто хотела подойти и поднять его, молча. А мне прилетело сбоку, потом он меня в лицо ударил. Вызвала скорую. За меня заступились только три мужчины, дагестанцы или кавказцы. Так он и на них бросался, выкрикивал что-то, бил. Затем нас привезли в полицию, потом в скорую, брат отвез. Меня так опозорили — выйти из дома за продуктами, буквально на полчаса оставить ребенка, помочь мужчине и получить за это. Так унизить на глазах у всех. Получается не делай добро, не помогай людям — проходи мимо?», — рассказала Readovka Журавлева.