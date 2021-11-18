Выходец с Кавказа избил парня и девушку в Москве

На Осеннем бульваре в Крылатском вечером 17 ноября 27-летний пьяный уроженец Таджикистана избил двух человек.
Спровоцировал на нападение приезжего «неправильный взгляд», сообщает Readovka.
Один из очевидцев избиения снял все на видео, которое быстро разлетелось по интернету. Автор записи рассказал Readovka, что пьяному таджику не понравился взгляд, которым на него посмотрел молодой человек с самокатом. Приезжий ударил парня, свалив его на землю. Увидевшая происходящее 39-летняя Евгения Журавлева решила помочь молодому человеку, но уроженец Таджикистана ударил женщину в лицо.
«Я просто хотела подойти и поднять его, молча. А мне прилетело сбоку, потом он меня в лицо ударил. Вызвала скорую. За меня заступились только три мужчины, дагестанцы или кавказцы. Так он и на них бросался, выкрикивал что-то, бил. Затем нас привезли в полицию, потом в скорую, брат отвез. Меня так опозорили — выйти из дома за продуктами, буквально на полчаса оставить ребенка, помочь мужчине и получить за это. Так унизить на глазах у всех. Получается не делай добро, не помогай людям — проходи мимо?», — рассказала Readovka Журавлева.
Женщина получала ушиб глаза и перелом руки. Первый пострадавший просто скрылся с места инцидента. Полиция не смогла пока найти ни его, ни виновника произошедшего. Никаких комментариев по поводу случившегося правоохранители также еще не дали.