В Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли

Медсестра из Сургута, 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова, покончила с собой из-за начальницы, которая издевалась над ней на работе, а после мешала устроиться на другое место, сообщает Telegram-канал Mash.

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Как рассказал каналу супруг погибшей, она проработала медсестрой-анестезиологом в сургутский клинической травматологии много лет. Однако не выдержала "скотского" отношения руководительницы, которая не допускала сотрудников к дополнительным выплатам при работе с пациентами с COVID-19, мешала повышению зарплаты, оскорбляла и публично унижала.

При попытке уйти в другое учреждение начальница заявила потенциальным работодателям, что Ташмагамбетова "ненадежный сотрудник", а также угрожала, что та никуда не сможет устроиться.

Погибшая написала заявление об увольнении и пожаловалась в трудовую комиссию, что привело к усилению давления.

По словам мужа Ташмагамбетовой, она просила у него прощения за то, что "подвела" и уходит с работы при том, что у них есть кредиты. Он отмечает, что успокаивал ее. Однако 21 октября он нашел ее тело дома. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства.

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