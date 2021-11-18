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Российского майора обнаружили мертвым в служебном кабинете

Lenta.ru
42 минуты назад

Правоохранительные органы Тверской области начали проверку после гибели на рабочем месте сотрудника полиции. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает ТАСС.

Российского майора обнаружили мертвым в служебном кабинете
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, 17 ноября сотрудник отдела полиции «Краснохолмский» должен был сдать табельное оружие, которое ему выдали на время дежурства. Но в положенное время и позже он не явился, а на звонки не отвечал. Заподозрив неладное, коллеги взломали дверь в его служебный кабинет и обнаружили сотрудника мертвым. Как сообщают «Вести Тверь», майор полиции погиб из-за пулевого ранения в сердце.

10 августа сообщалось, что в Стерлитамаке под окнами жилой многоэтажки нашли тело 22-летнего российского полицейского.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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