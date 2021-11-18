Российского майора обнаружили мертвым в служебном кабинете

По данным агентства, 17 ноября сотрудник отдела полиции «Краснохолмский» должен был сдать табельное оружие, которое ему выдали на время дежурства. Но в положенное время и позже он не явился, а на звонки не отвечал. Заподозрив неладное, коллеги взломали дверь в его служебный кабинет и обнаружили сотрудника мертвым. Как сообщают «Вести Тверь», майор полиции погиб из-за пулевого ранения в сердце.