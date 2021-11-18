Министра культуры Крыма Новосельскую подозревают в получении взятки в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма Арина Новосельская подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.
"В Главном следственном управлении Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении министра культуры Республики Крым Веры Новосельской по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от компании "Меандр" 25 млн рублей за то, что оказывала им покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства. По месту жительства и работы Новосельской провели обыски, подозреваемая задержана.
Расследование в настоящий момент продолжается.
Ранее сообщалось, что министра допросили по уголовному делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе. Старое здание Крымского академического театра кукол признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новое здание так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком. При этом Новоселькая еще в 2017 году сообщала, что строительство нового кукольного театра будет стоит более 1 млрд рублей.