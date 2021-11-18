Криминальный мир Москвы возглавил азербайджанский вор в законе

Ульфат Тагиев, известный в криминальной среде как Руфо Гянджинский, после отбывания восьмилетнего срока за убийство и объявленный в России персоной нон-грата, оказался в Москве ведущим азербайджанским вором в законе, пишет «Прайм Крайм».

Фото: Reuters Reuters

Тагиеву 40 лет, он выходец из Азербайджана. Известно, что в начале сентября, после отбывания тюремного срока, его водворили в Вологодский центр временного содержания иностранцев, чтобы затем депортировать как пожизненно нежелательную для пребывания в России персону.

До Тагиева место главного азербайджанского вора занимал другой уроженец Гянджи - Али Гейдаров (Альберт Питерский), его застрелили в одном из фитнес-клубов. Гейдарову также было 40 лет, оба вора были близки к покойному вору в законе Ровшану Ленкоранскому, конфликтовавшего с Дедом Хасаном (Асланом Усояном). Тагиев был телохранителем и киллером Ленкоранского и был коронован им за личную преданность на сходке в Дубае в пик конфликта с Дедом Хасаном.

Мнения силовиков по поводу новой должности Тагиеваа разделились. Розыскники считают, что его появление в Москве приведет к «всплеску мокрухи», которая захлестнет его самого. Их оппоненты придерживаются другого мнения.