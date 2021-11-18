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Ростовчанин пытался убить 10-месячную дочь из-за бытовых проблем

Газета.Ru
23 минуты назад

Житель Ростова пытался убить свою 10-месячную дочь об бетонную стену на глазах ее 18-летней матери, сообщили в пресс-службе СК по Ростовской области.

Ростовчанин пытался убить 10-месячную дочь из-за бытовых проблем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следователи установили, что в октябре 2021 24-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выхватил из ее рук ребенка и с силой бросил головой об стену.

«Довести свой преступный умысел, направленный на убийство ребенка подозреваемый не смог, поскольку девочка была доставлена в областную детскую клиническую больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь», – сообщили в ведомстве.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом затылка.

Молодого человека задержали по подозрению в покушении на убийство по ст. 105 УК РФ. Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. На время следствия он арестован.

Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения, процессуальные действия по уточнению обстоятельств преступления продолжаются.

Телеграм-канал «Че по Ростову?» сообщал, что мужчина работает таксистом, ранее судим не был. Он признался, что пытался убить дочь из-за бытовых проблем с ее матерью.

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