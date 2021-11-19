В российском регионе обнаружили африканскую чуму свиней

В крестьянском фермерском хозяйстве в Сургутском районе Югры обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Отмечается, что в очаге возникновения инфекции работают специалисты ветеринарной службы региона.