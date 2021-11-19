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В российском регионе обнаружили африканскую чуму свиней

Lenta.ruиещё 7
1 час назад

В крестьянском фермерском хозяйстве в Сургутском районе Югры обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО). Отмечается, что в очаге возникновения инфекции работают специалисты ветеринарной службы региона.

В российском регионе обнаружили африканскую чуму свиней
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.comNikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

«От эпизоотического очага определена угрожаемая зона, радиус которой составляет пять километров; в зону наблюдения, радиус которой составляет 20 километров от границ угрожаемой зоны, вошла деревня Сайгатина, поселки городского типа Барсово и Белый Яр, поселки Солнечный и Юганская Обь, город Сургут», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил об угрозе распространения африканской чумы свиней на территории 11 регионов России. Отмечалось, что высокая вероятность обнаружения вспышек африканской чумы свиней связана с сезонной активизацией ее природных очагов.

Происшествия,ВНИИ Сигнал,
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