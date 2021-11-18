В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Участники похищения невесты на Кубани получили тюремные сроки

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Троих жителей Кубани признали виновными в похищении 17-летней девушки, которую хотели насильно выдать замуж. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники похищения невесты на Кубани получили тюремные сроки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе судов Краснодарского края рассказали, что подсудимые не признали вину в совершенных преступлениях, объясняя свои действия национальными традициями.

«С учетом всех обстоятельств дела им назначено наказание: мужчине – в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима; женщине 1980 г.р. – в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима; женщине 1983 г.р. – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Последней женщине было отсрочено реальное отбывание наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до октября 2031 года.

В пресс-службе отметили, что по делу проходили представители цыганских семей.

По версии следствия, подозреваемые в сентябре 2019 года договорились похитить 17-летнюю девушку, чтобы 16-летний сын обвиняемого мог вступить с ней в брак. Они силой вытащили девушку из дома, посадили в машину.

По информации СК, молодой человек изнасиловал девушку, а женщины совершили в ее отношении иные действия сексуального характера.

Ранее в Санкт-Петербурге мать похитила своего сына из квартиры его невесты.

Происшествия,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители