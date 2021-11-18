«Лицензия оформляется на конкретное физическое лицо. Если на охоту идет Рашкин с разрешением на оружие, то и лицензия должна быть оформлена на него, а не на охотника Иванова, под видом которого Рашкин будет отстреливать животных, – убежден он. – Теперь депутат будет отвечать на все эти вопросы перед следствием по всей строгости закона».





Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его автомобиля. Соответствующее видео записал и опубликовал сам Рашкин на YouTube.

Он рассказал, что поехал в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после длительного предвыборного и избирательного процесса. Там он встретился с друзьями, поел и выпил чай. Парламентарий подчеркнул, что алкоголя не пил. Затем ему предложили поохотиться и половить рыбу. Знакомые депутата заверили, что вся необходимая разрешительная документация для этого есть.

Отправившись на охоту с карабином, оснащенным оптическим прицелом, Рашкин заметил животное, однако из-за плохой погоды он якобы перепутал лося с кабаном. Затем депутат убил зверя и приступил к разделыванию туши, а потом решил отправиться к друзьям за помощью.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту. Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня», – заявил депутат.

Ранее в Госдуму поступило представление на снятие неприкосновенности с Рашкина.

Напомним, депутата от КПРФ Рашкина задержали в Саратовской области. В его автомобиле была обнаружена туша лося. При этом не исключалось, что коммунист находился за рулем в состоянии опьянения. Расследованием уголовного дела занялся центральный аппарат СК. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что если бы Рашкин был членом партии «Единая Россия», его бы не только исключили, но и самими однопартийцами был бы поставлен вопрос об ответственности, однако пока приходится ждать лишь «обвинений в провокациях и травле честного коммуниста».

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, прибыл в Госдуму и участвует в пленарном заседании. Об этом «Газете.Ru» рассказали в аппарате фракции.

«Валерий Федорович [Рашкин] сейчас на заседании. Он прибыл на него, как и все остальные депутаты нашей фракции. Пока никакого отстранения нет», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ситуация с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным — это обычная месть партии, набравшей много голосов на недавних выборах в парламент. Такую оценку он дал в интервью kp.ru.

По его словам, Рашкин ни от кого не скрывается. Более того, он сам написал заявление, а в настоящее время готов дать показания.

«Его друзья пригласили на охоту, он на эту охоту 20 лет ходил к своим друзьям. Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности», — уточнил Зюганов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что это он предложил депутату Госдумы Валерию Рашкину отказаться от депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Я приглашал Рашкина и спросил: "Было?" — "Было". <...> Принимали друзья, которые всегда организовывали эту охоту и покупали лицензию. То есть была охота в незапрещенный период времени, там, где она проводилась всегда. Поэтому я сказал Рашкину: "Тогда напиши заявление в Следственный комитет, скажи, что ты, как депутат, снимаешь с себя неприкосновенность и готов дать любые показания"», — рассказал Зюганов.

Он отметил, что Рашкин не препятствует следствию, не скрывается и никуда не бежит. При этом партия продолжает внутреннее расследование, уточнил председатель КПРФ.

В заключение он прокомментировал шумиху вокруг случившегося: по мнению Зюганова, идет расправа не над Рашкиным, а над партией.

«Но что касается сюжета с охотой — за это он ответит, как подобает», — подчеркнул политик.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин не мог перепутать лося с кабаном, но на видимость в тепловизоре во время охоты могла повлиять плохая погода. Таким мнением в беседе с РЕН ТВ поделился внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий. У настоящих охотников принято не стрелять, если не уверен, утверждает эксперт.

Накануне депутат Госдумы от партии КПРФ Рашкин признался, что действительно участвовал в незаконной охоте, но перепутал лося с кабаном.

Спутать лося, который на ногах стоит ростом в два метра и кабана фактически невозможно. Тем более в тепловизоре виден силуэт зверя. У кабана-то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще, у настоящих охотников принято: не уверен, не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека, — сказал Шаблий.

Он допустил, что повлиять на видимость тепловизора, который использовал депутат, могли погодные условия, однако всё равно там должна быть оптика.

Депутату Госдумы Валерию Рашкину грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет по статье о незаконной охоте в Саратовской области. При этом наказание может быть менее строгим из-за смягчающих обстоятельств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина.

— По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция части первой предполагает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок, — сказала собеседница «ВМ».

При этом часть вторая статьи несколько шире. Она предусматривает также квалифицирующие признаки: деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, или причинило особо крупный ущерб свыше 120 тысяч рублей.

— В случае установления любого из этих признаков наказание грозит уже строже — в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового, — подчеркнула Скрябина.

В качестве смягчающих обстоятельств для Рашкина могут быть учтены различные обстоятельства. Например, судим ли ранее, замечен ли в чем-то предосудительном, признал ли вину в совершении преступления в ходе предварительного следствия, раскаялся ли в содеянном, имеет ли иждивенцев. Также в деле может сыграть роль наличие положительных характеристик по месту работы, активное участие депутата в общественной жизни, благотворительная деятельность, благодарности, государственные награды, состояние его здоровья, наличие у него заболеваний, а также состояние здоровья его родственников и в целом условия жизни его семьи.

Публичное покаяние Валерия Рашкина звучит настолько глупо, что депутата надо показательно наказать в качестве примера для всех остальных. Об этом Telegram-каналому «Радиоточка НСН» заявил политолог Марат Баширов.

«На мой взгляд, это яркий пример того, как не надо делать публичное заявление. Потому что человек, который вначале говорит о том, что он якобы что-то делает в общественно-политическом плане, а потом говорит, что все напились, и он пошел куда-то, выстрелил в силуэт, и это оказался лось – просто за гранью понимания. Поэтому мне кажется, что его, конечно, нужно лишать депутатской неприкосновенности, нужно до конца расследовать эту историю, устанавливать всех, кто участвовал вместе с ним в незаконной охоте, и делать это просто публичным примером, чтобы это не повторялось в нашей жизни», - заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что лишение Рашкина неприкосновенности не повлияет на его дальнейшую политическую деятельность.

«Его 100% лишат депутатского мандата. Но он сможет заниматься политическими проектами, и не имея статуса депутата. Тут самое главное сейчас – до конца разобраться с тем, что случилось в Саратовской области», - заметил Баширов.

По его мнению, когда Рашкин говорит про политическую борьбу, то пытается прикрыть свои действия.

«Он же объясняет: я так долго боролся, устал, поэтому решил отдохнуть и убил лося. Ну, полная глупость, конечно. Так нельзя объяснять свои действия, особенно те, которые носят признаки преступного деяния», - заключил политолог.

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин записал специальной видеообращения, в котором признался в убийстве лося. В социальных сетях отреагировали на признание и сочли его смешным.

соцсети/ura.ru

соцсети/ura.ru

соцсети/ura.ru

соцсети/ura.ru