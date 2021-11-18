Мужчина ранил ножом трех человек в общежитии в Череповце

"В Череповце мужчина подозревается в убийстве соседки и покушении на убийство двух лиц. Следственным отделом по Череповцу СК России по Вологодской области в отношении горожанина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.