Пробежавшего по крыше машины ГИБДД блогера арестовали. Видео

Пробежавшего по крыше автомобиля ГИБДД блогера отправили под арест на 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры произошедшего в центре Москвы 13 ноября инцидента. На записи видно, как молодой человек залез на крышу машины ГИБДД с дымовыми шашками. Как позже признался герой ролика, его снимали в качестве пранка.