Пробежавшего по крыше машины ГИБДД блогера арестовали. Видео

Пробежавшего по крыше автомобиля ГИБДД блогера отправили под арест на 15 суток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший кадры произошедшего в центре Москвы 13 ноября инцидента. На записи видно, как молодой человек залез на крышу машины ГИБДД с дымовыми шашками. Как позже признался герой ролика, его снимали в качестве пранка.
Тверской районный суд города Москвы признал 18-летнеего жителя Перми Дмитрия Разбакова виновным в совершении мелкого хулиганства, предусмотренного ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.