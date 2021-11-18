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К матерившейся на совещании министру культуры Крыма пришли следователи

Lenta.ruиещё 1
14 минут назад

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

К матерившейся на совещании министру культуры Крыма пришли следователи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности мероприятий руководитель республики не изложил.

«Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — пояснил он и выразил надежду, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства.

Новосельская на посту министра отметилась несколькими скандальными инцидентами. Так, в марте этого года она выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Министр объяснила случившееся проблемами с автомобилем.

Позднее сообщалось, что Новосельская пришла на школьную линейку в откровенном наряде и вызвала возмущение у родителей учеников симферопольской школы-лицея имени Макаренко. Для мероприятия она выбрала белый брючный костюм из полупрозрачной ткани с кружевом. Родители учащихся лицея раскритиковали неподобающий внешний вид чиновницы — по их мнению, она нарушила регламент делового дресс-кода, а ее наряд не соответствовал статусу учебного заведения.

Происшествия,Арина Новосельская,Сергей Аксенов,МВД,
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