К матерившейся на совещании министру культуры Крыма пришли следователи

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

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Подробности мероприятий руководитель республики не изложил.

«Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней», — пояснил он и выразил надежду, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства.

Новосельская на посту министра отметилась несколькими скандальными инцидентами. Так, в марте этого года она выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи, прервав Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Министр объяснила случившееся проблемами с автомобилем.