Летевших из Оренбурга в Москву пассажиров самолета сняли с рейса из-за дебоша. Мужчины нецензурно выражались в присутствии полицейских при исполнении. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». По данным канала, нарушители общественного порядка находились в состоянии алкогольного опьянения.
«Ребят, кому я грубость сказал?» – спросил один дебоширов, которого правоохранители выводили из салона воздушного судна.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 777Х во время выполнения демонстрационного полета пролетел боком, практически встав на крыло.