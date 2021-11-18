Летевших из Оренбурга в Москву пассажиров самолета сняли с рейса из-за дебоша. Мужчины нецензурно выражались в присутствии полицейских при исполнении. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». По данным канала, нарушители общественного порядка находились в состоянии алкогольного опьянения.