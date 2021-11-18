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Летевших из Оренбурга в Москву пьяных дебоширов сняли на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

Летевших из Оренбурга в Москву пассажиров самолета сняли с рейса из-за дебоша. Мужчины нецензурно выражались в присутствии полицейских при исполнении. Снятые очевидцами кадры публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». По данным канала, нарушители общественного порядка находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Ребят, кому я грубость сказал?» – спросил один дебоширов, которого правоохранители выводили из салона воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 777Х во время выполнения демонстрационного полета пролетел боком, практически встав на крыло.

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