ФСБ задержала браконьеров с двумя сотнями килограммов черной икры

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, причастных к незаконному обороту икры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра общественных связей ФСБ.

В результате спецоперации пресечена деятельность преступной группы. У них в машине и нежилом помещении силовики изъяли более 190 килограммов икры осетровых рыб без документов.