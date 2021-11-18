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ФСБ задержала браконьеров с двумя сотнями килограммов черной икры

Lenta.ru
1 час назад

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, причастных к незаконному обороту икры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала браконьеров с двумя сотнями килограммов черной икры
Фото: Paul Zinken / globallookpress.comPaul Zinken / globallookpress.com

В результате спецоперации пресечена деятельность преступной группы. У них в машине и нежилом помещении силовики изъяли более 190 килограммов икры осетровых рыб без документов.

Причиненный браконьерами ущерб оценивается в 40 миллионов рублей.

Проводится доследственная проверка по факту незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

Происшествия,ФСБ,
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