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Пять жителей Перми умерли от отравления алкоголем

Газета.Ruиещё 9
44 минуты назад

Пятеро жителей Перми умерли, отравившись алкоголем, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Пять жителей Перми умерли от отравления алкоголем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следствия, 16 и 17 сентября трое жителей Дзержинского района Перми вместе распивали алкоголь, после чего хозяин квартиры умер на месте, а впоследствии в больнице от отравления скончались его жена и дочь.

Выяснилось, что тот же алкоголь пили и соседи погибших, женщина и ее сожитель, они также скончались после его употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

В настоящее время следователи и полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия и опрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее от отравления контрафактным алкоголем скончались два жителя Чебоксар. В Свердловской области после употребления метилового спирта умерли 24 человека. До этого в Курганской области от отравления алкоголем умерли трое. В Оренбургской области от суррогатного алкоголя погибли 29 человек.

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