Главу Союза десантников Урала задержали делу о даче взятки

Председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина задержали по делу о даче взятки. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: пресс-служба Общественной палаты Свердловской области / opso66.ru пресс-служба Общественной палаты Свердловской области / opso66.ru

По словам собеседника агентства, Тетерин проходит по делу о посредничестве при даче взятки (ст. 291.1, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

В пресс-службе регионального СК ИАСС подтвердили, что Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела.

«Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается », — заявили агентству.

По данным местного издания E1.RU, Тетерина задержали 17 ноября на двое суток. По предварительным данным, он — подозреваемый, кроме него задержаны еще двое человек. Среди них — генеральный директор ООО «Шабровский карьер» Гурбанов. Следователи проверяют это предприятие в связи с тем, что во время его деятельности был нанесен серьезный ущерб экологии.

Издание уточняет, что утром 18 ноября Тетерина отвезли в районный суд Екатеринбурга, чтобы избрать меру пресечения. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сообщили, что следствие ходатайствует об избрании Тетерину меры пресечения в виде ареста, сообщает «Интерфакс».