В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Главу Союза десантников Урала задержали делу о даче взятки

RTVIиещё 6
44 минуты назад

Председателя Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгения Тетерина задержали по делу о даче взятки. Об этом 18 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Главу Союза десантников Урала задержали делу о даче взятки
Фото: пресс-служба Общественной палаты Свердловской области / opso66.ruпресс-служба Общественной палаты Свердловской области / opso66.ru

По словам собеседника агентства, Тетерин проходит по делу о посредничестве при даче взятки (ст. 291.1, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы).

В пресс-службе регионального СК ИАСС подтвердили, что Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела.

«Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается », — заявили агентству.

По данным местного издания E1.RU, Тетерина задержали 17 ноября на двое суток. По предварительным данным, он — подозреваемый, кроме него задержаны еще двое человек. Среди них — генеральный директор ООО «Шабровский карьер» Гурбанов. Следователи проверяют это предприятие в связи с тем, что во время его деятельности был нанесен серьезный ущерб экологии.

Издание уточняет, что утром 18 ноября Тетерина отвезли в районный суд Екатеринбурга, чтобы избрать меру пресечения. В Ленинском районном суде Екатеринбурга сообщили, что следствие ходатайствует об избрании Тетерину меры пресечения в виде ареста, сообщает «Интерфакс».

Евгений Тетерин — член Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловской региональной общественной организации содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов. Награжден благодарностью президента России и государственными наградами, в том числе медалью Министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии» (2017).

Происшествия,Евгений Тетерин,Министерство обороны,СКР,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители