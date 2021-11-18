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Стрельбы в сценарии не было: против Болдуина подали новый иск

Елена Прошина
50 минут назад

На актера Алека Болдуина подала в суд помощница режиссера по фильму «Ржавчина» Мэми Митчелл. Как сообщает BBC News, в иске против Алека Болдуина утверждается, что в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой из пистолета.

Против Болдуина подали новый иск
Фото: ReutersReuters

Именно Митчелл позвонила в полицию после трагедии на съемочной площадке в Нью-Мексико. Как объяснила помощница, в тот день операторы должны были снимать «кровавое пятно на плече» актера и его фигуру «по мере того, как он тянулся к кобуре, чтобы достать» револьвер.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — утверждает женщина.

Сам Болдуин и его адвокаты пока не прокомментировали иск.

Напомним, 21 октября во время работы над одной из сцен вестерна актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита якобы холостым патроном. Однако, по неизвестным причинам, в нем оказались боевые снаряды. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение в ключицу — позднее его выписали из больницы.

Позднее Болдуин заявил, что не собирается завершать съемки фильма.

Происшествия,Алек Болдуин,
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