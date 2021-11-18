Задержанный с убитым лосем Рашкин сделал признание

Член думской фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил, что произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана. Об этом он заявил в видеобращении, опубликованном на своем You-Tube-канале в четверг.

Фото: ТАСС ТАСС

Рашкин рассказал, что тогда по приглашению отправился в гости к друзьям "порыбачить, если удастся, поохотиться". При этом Рашкин утверждает, что алкогольных напитков в тот вечер он не употреблял. По его словам, ему сообщили, что охота открыта, и разрешение на отстрел копытных есть.

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"Увидел в бинокль какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, посреди кочек и с опущенной в высокую траву головой. <...> Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося", - сказал он.

Депутат отметил, что когда вместе с другом они пытались перевезти тушу животного, машина заглохла. "Минут через пять, когда мы сидели в заглохшей машине с включенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа машин. <...> Из приехавших автомобилей быстро высыпала группа людей, светивших в нас фонариками, а также с видеокамерами, со светившей нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле", - добавил он.

Об инциденте

Ранее сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы Валерий Рашкин. Санкция по ч. 1 ст. 258 УК РФ предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.