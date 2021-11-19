Россиянка напала на полицейского в аэропорту

Пьяная пассажирка из Подмосковья устроила дебош на борту самолета рейса Кемерово - Москва, а затем в аэропорту сорвала защитную маску с сотрудника полиции. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По ее словам, в полицию поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что в стерильной зоне терминала внутренних авиалиний Международного аэропорта Кемерово им. А.А. Леонова пассажирка рейса Кемерово - Москва нарушает общественный порядок.

"Полицейские выяснили, что представитель авиакомпании отказал женщине в посадке на борт воздушного судна из-за наличия у нее признаков алкогольного опьянения. В ответ на это она начала выражаться нецензурной бранью в его адрес и хватать за верхнюю одежду", - сказала Волк.

После того, как дебоширку доставили в отдел полиции, она продолжила вести себя агрессивно.

"Во время составления протокола об административном правонарушении она пыталась отобрать у сотрудницы полиции свой паспорт и сорвала с ее лица защитную маску", - пояснила представитель МВД.