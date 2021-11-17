Бизнесмен рассказал свою версию конфликта с тестем Кокорина

Предприниматель Лев Матвеев, повздоривший с тестем футболиста Александра Кокорина Русланом Валитовым в коттеджном поселке, представил свою версию конфликта.
В комментарии «5 каналу» Матвеев заявил, что не ожидал нападения и, когда увидел подошедшего к машине человека, сразу открыл окно, так как подумал, что тот хочет что-то у него спросить.
«Но когда человек вдруг, ни с того, ни с сего, разбил правое зеркало машине, угрожал моей жизни и так далее — я был в шоке, честно говоря, и сразу же вызвал полицию. В конце он сказал, что „Я Руслан Валитов, мне все позволено“. Ну все, после этой фразы я решил дело до конца доводить», - заявил предприниматель.
По словам Матвеева, его оппонент мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Ранее сам Валитов заявил, что конфликт произошел из-за того, что Матвеев значительно превысил скорость. Он утверждает, что не трогал автомобиль Матвеева, а их конфликт ограничился словесной перепалкой. При этом на видео, опубликованном телеграм-каналом Mash, видно, как Валитов ударил по зеркалу на автомобиле соседа.