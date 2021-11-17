Бизнесмен рассказал свою версию конфликта с тестем Кокорина

«Но когда человек вдруг, ни с того, ни с сего, разбил правое зеркало машине, угрожал моей жизни и так далее — я был в шоке, честно говоря, и сразу же вызвал полицию. В конце он сказал, что „Я Руслан Валитов, мне все позволено“. Ну все, после этой фразы я решил дело до конца доводить», - заявил предприниматель.