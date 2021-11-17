В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Вор в законе Дато Краснодарский умер в кубанской больнице

Вероника Полынина
1 час назад

В Краснодаре умер бывший вор в законе Давид Джангидзе, известный в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Вор в законе Дато Краснодарский умер в кубанской больнице
Фото: primecrime.ruprimecrime.ru

37-летний Джангидзе скончался в городской больнице Краснодара, куда поступил с коронавирусной инфекцией.

Вор в законе попался на поддельной справке из урологии

В июле этого года Дато Краснодарского приговорили к 8 годам заключения по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии».

Статья о «занятии высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в 2019 году. Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет на основании наличия у человека статуса «вора в законе», даже если нет доказательств совершения им других преступлений.

Первым обвиняемым по новой статье в 2019 году стал Николай Кузьмичев, он же Коля Томский. Его дело рассматривали присяжные, их голоса распределились поровну, и Кузьмичеву вынесли оправдательный приговор.

Происшествия,Николай Кузьмичев,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители