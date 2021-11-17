Вор в законе Дато Краснодарский умер в кубанской больнице

В Краснодаре умер бывший вор в законе Давид Джангидзе, известный в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Фото: primecrime.ru primecrime.ru

37-летний Джангидзе скончался в городской больнице Краснодара, куда поступил с коронавирусной инфекцией.

В июле этого года Дато Краснодарского приговорили к 8 годам заключения по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии».

Статья о «занятии высшего положения в преступной иерархии» появилась в Уголовном кодексе РФ в 2019 году. Она предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет на основании наличия у человека статуса «вора в законе», даже если нет доказательств совершения им других преступлений.