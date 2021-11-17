В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Напавшего на журналистку ВГТРК в Москве задержали

РИАМО
1 час назад

Мужчина, оттолкнувший корреспондентку ВГТРК во время съемки сюжета, задержан. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании законной деятельности журналистов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Напавшего на журналистку ВГТРК в Москве задержали
Фото: РИАМО, Пелагия ТихоноваРИАМО, Пелагия Тихонова

Корреспондентка ВГТРК вела съемку репортажа о деятельности компании ООО «Живые деньги». Чтобы помешать ее работе и принудить журналистку отказаться от распространения материала, ее вытолкнули из помещения. Из-за этого она упала на пол.

В рамках уголовного дела по части 4 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной деятельности журналистов» был задержан мужчина 1976 года, который причинил потерпевшей физический и моральный вред.

Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

Происшествия,СКР,ВГТРК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители