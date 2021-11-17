В Москве задержали снявших скандальный ролик с полицейской машиной

Сотрудники полиции задержали блогеров, которые сняли ролик с патрульной машиной и выложили его в Интернет, пишет РЕН ТВ.

На видео два молодых человека у Кремля забираются на крышу полицейской машины, поджигают дымовую шашку и убегают.

Молодых людей задержали на основании рапорта работника полицейской службы, который в момент записи ролика находился в патрульной машине. Утром блогеров доставили в территориальный отдел полиции, где составили протоколы об административном правонарушении. Один из задержанных из Перми, второй из Зеленограда.