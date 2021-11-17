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В Москве задержали снявших скандальный ролик с полицейской машиной

Елена Прошина
1 час назад

Сотрудники полиции задержали блогеров, которые сняли ролик с патрульной машиной и выложили его в Интернет, пишет РЕН ТВ.

На видео два молодых человека у Кремля забираются на крышу полицейской машины, поджигают дымовую шашку и убегают.

Молодых людей задержали на основании рапорта работника полицейской службы, который в момент записи ролика находился в патрульной машине. Утром блогеров доставили в территориальный отдел полиции, где составили протоколы об административном правонарушении. Один из задержанных из Перми, второй из Зеленограда.

Происшествия,Видео,РЕН ТВ,
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