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ФСБ задержала главу собственной безопасности полиции в Чите

Lenta.ruиещё 2
19 минут назад

В Чите сотрудники ФСБ задержали Сергея Тохсырова, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

ФСБ задержала главу собственной безопасности полиции в Чите
Фото: ФСБ РФ / РИА НовостиФСБ РФ / РИА Новости

По его словам, опытного оперативника заподозрили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В кабинете главы собственной безопасности полиции провели обыск.

Ранее в Краснодаре начальника полиции обвинили в подбросе наркотиков — его сообщником стал бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города.

Показания против полицейских дал их знакомый. По указанию одного из правоохранителей он привез некого мужчину в речной порт города. Тот забрал из условленного места сверток с наркотиками, после чего его задержал лично глава полиции речного порта Краснодара.

Предполагается, что полицейские сделали это для повышения показателей по службе.

Происшествия,Наркооборот,Наркотики,ФСБ,МВД,
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