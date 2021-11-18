ФСБ задержала главу собственной безопасности полиции в Чите

В Чите сотрудники ФСБ задержали Сергея Тохсырова, начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности управления МВД по Забайкальскому краю. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, опытного оперативника заподозрили по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В кабинете главы собственной безопасности полиции провели обыск.

Ранее в Краснодаре начальника полиции обвинили в подбросе наркотиков — его сообщником стал бывший глава отдела по контролю за оборотом наркотиков транспортной полиции города.

Показания против полицейских дал их знакомый. По указанию одного из правоохранителей он привез некого мужчину в речной порт города. Тот забрал из условленного места сверток с наркотиками, после чего его задержал лично глава полиции речного порта Краснодара.