Названо возможное наказание депутату Рашкину за охоту на лося

Подозреваемому в незаконной охоте на лося депутату от КПРФ Валерию Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Такое возможное наказание назвал «Коммерсантъ».

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Такие данные следуют из представлений о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, которые направил в Государственную Думу генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Отмечается, что в представлении просят привлечь депутата к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Наказание по ней предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Кроме того, генпрокурор просит о возбуждении уголовного дела по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»). Наказание по ней предусматривает штраф от 500 тысяч рублей до миллиона или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее уголовное дело против Рашкина было возбуждено по первой части указанной статьи, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до двух лет.

В ночь с 28 на 29 октября машину Валерия Рашкина остановили в Саратовской области полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили труп лося.

Сам Рашкин рассказал, что увидел тушу животного, после чего захотел передать ее сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, он выразил готовность сотрудничать со следствием.