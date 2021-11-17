Смертельный отпуск: раскрыты обстоятельства отравления семьи топ-менеджера Мособлгаза

Стали известны обстоятельства гибели заместителя генерального директора Мособлгаза Кирилла Егорова, который умер от отравления по возвращении из отпуска в Египте.

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Как пишет «Московский комсомолец», 34-летний Кирилл Егоров отдыхал в пятизвездочном отеле «Риксон» в Шарм-эль-Шейхе. Семья купила путевку за две недели до вылета. По возвращении Егоров рассказывал, что отпуск прошел прекрасно: они с женой и двумя 5-летними сыновьями ездили на экскурсии, играли в волейбол на пляже, наслаждались морем, солнцем и тропическими фруктами.

16 ноября Егоров должен был приехать к мачехе в Лобню, но в назначенный час не появился и на связь больше не выходил.

Жена Егорова в разговоре со своей матерью упоминала, что ее муж и один из сыновей накануне вечером жаловались на боли в желудке.

Когда семья перестала отвечать на звонки, в их коттедж в Домодедовском районе Подмосковья приехал брат Егорова. Вместе с сотрудниками МЧС он вскрыл дверь и нашел хозяина мертвым, а его жену и детей – без сознания.

По предварительной версии, семья отравилась, причем отравление произошло еще в Египте. Следователи сомневаются, что Егоровы могли отравиться в отеле, поскольку в таком случае пострадавших было бы больше. Пока известно, что семья топ-менеджера Мособлгаза консультировалась с врачом в отеле и по его рекомендации приобрела ряд препаратов в местной аптеке.