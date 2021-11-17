В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Смертельный отпуск: раскрыты обстоятельства отравления семьи топ-менеджера Мособлгаза

Вероника Полынина
1 час назад

Стали известны обстоятельства гибели заместителя генерального директора Мособлгаза Кирилла Егорова, который умер от отравления по возвращении из отпуска в Египте.

Смертельный отпуск: раскрыты обстоятельства отравления семьи топ-менеджера Мособлгаза
Фото: соцсетисоцсети

Как пишет «Московский комсомолец», 34-летний Кирилл Егоров отдыхал в пятизвездочном отеле «Риксон» в Шарм-эль-Шейхе. Семья купила путевку за две недели до вылета. По возвращении Егоров рассказывал, что отпуск прошел прекрасно: они с женой и двумя 5-летними сыновьями ездили на экскурсии, играли в волейбол на пляже, наслаждались морем, солнцем и тропическими фруктами.

Топ-менеджер «Мособлгаза» умер после отравления

16 ноября Егоров должен был приехать к мачехе в Лобню, но в назначенный час не появился и на связь больше не выходил.

Жена Егорова в разговоре со своей матерью упоминала, что ее муж и один из сыновей накануне вечером жаловались на боли в желудке.

Когда семья перестала отвечать на звонки, в их коттедж в Домодедовском районе Подмосковья приехал брат Егорова. Вместе с сотрудниками МЧС он вскрыл дверь и нашел хозяина мертвым, а его жену и детей – без сознания.

По предварительной версии, семья отравилась, причем отравление произошло еще в Египте. Следователи сомневаются, что Егоровы могли отравиться в отеле, поскольку в таком случае пострадавших было бы больше. Пока известно, что семья топ-менеджера Мособлгаза консультировалась с врачом в отеле и по его рекомендации приобрела ряд препаратов в местной аптеке.

Ранее сообщалось, что на месте гибели Егорова были найдены две пустые бутылки из-под вермута и виски, а также две пачки пельменей.

Происшествия,Кирилл Егоров,МЧС,Московский комсомолец,
105
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители