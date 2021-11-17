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Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Польская армия продолжает переброску войск к белорусской границе. В официальном телеграм-канале Белорусского телеграфного агентства обнародован ролик о передислокации боевой техники, предположительно принадлежащей восьмому полку противовоздушной обороны двенадцатой механизированной дивизии.

Ее полевой лагерь развернут в районе деревни Вейки в шести километрах от государственной границы.

На видео можно увидеть одиннадцать тягачей с тралами, перевозящими зенитно-ракетные комплексы "Куб" на гусеничных шасси, колесные "Осы", а также другую специальную технику.

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