Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео

Польская армия продолжает переброску войск к белорусской границе. В официальном телеграм-канале Белорусского телеграфного агентства обнародован ролик о передислокации боевой техники, предположительно принадлежащей восьмому полку противовоздушной обороны двенадцатой механизированной дивизии.
Ее полевой лагерь развернут в районе деревни Вейки в шести километрах от государственной границы.
На видео можно увидеть одиннадцать тягачей с тралами, перевозящими зенитно-ракетные комплексы "Куб" на гусеничных шасси, колесные "Осы", а также другую специальную технику.