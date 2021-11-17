Переброску польских средств ПВО к белорусской границе показали на видео

Польская армия продолжает переброску войск к белорусской границе. В официальном телеграм-канале Белорусского телеграфного агентства обнародован ролик о передислокации боевой техники, предположительно принадлежащей восьмому полку противовоздушной обороны двенадцатой механизированной дивизии.

Ее полевой лагерь развернут в районе деревни Вейки в шести километрах от государственной границы.