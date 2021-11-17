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Москвичка лишилась квартиры во время лечения в больнице

Елена Прошина
1 час назад

Злоумышленники переписали квартиру москвички, которая долгое время пробыла на лечении. Как сообщает РЕН ТВ, в 2019 году Татьяне исполнилось 45 лет, и она подала заявление на замену паспорта, однако получить документ вовремя не смогла из-за серьезной болезни.

Москвичка лишилась квартиры во время лечения в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Получить паспорт у жительницы столицы удалось лишь через два года, после выписки, однако вскоре, на приеме у нотариуса, она узнала, что документ недействителен и числится утерянным. Причем это оказался не сбой в системе — о потере паспорта в полицию заявил живой человек. Некая женщина представилась именем болевшей Татьяны, заявила о потере паспорта и получила новый документ.

Таким образом аферистке удалось стать «двойником» находившейся на лечении женщины и получить все права на ее имущество. С помощью паспортных данных злоумышленница переписала квартиру за 16 млн рублей на юго-западе Москвы на другого человека. Узнав об этом потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают настоящее имя преступницы, которая «украла» личность Татьяны.

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