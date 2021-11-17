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Устроившие драку в поезде МЦК мигранты задержаны в Москве

Вероника Полынина
1 час назад

Транспортная полиция задержала двух мигрантов, устроивших драку в поезде МЦК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Устроившие драку в поезде МЦК мигранты задержаны в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по ЦФО и их коллегами из линейного подразделения задержаны двое граждан одного из государств ближнего зарубежья. Они подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде МЦК», - рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел вечером 14 ноября в вагоне поезда МЦК на станции «Окружная». Подозреваемые находились в состоянии алкогольного опьянения. Они спровоцировали словесный конфликт с пассажирами, переросший в драку. Несмотря на то, что никто из участников потасовки не обращался в полицию, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

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По информации издания «Подъем», нетрезвые мигранты шумно себя вели в вагоне, одна из пассажирок сделала им замечание. В ответ гости столицы начали оскорблять ее, однако на защиту женщины встали другие пассажиры и вышвырнули дебоширов из вагона на станции.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Происшествия,МВД,Интерфакс,
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