Мигранты встали на колени на границе с Польшей

Мигранты встали на колени перед польскими силовиками и стали просить о помощи. Видеозапись происходящего на белорусско-польской границе опубликовал телеграм-канал RT.

«Помоги нам, Польша!» - скандировали беженцы, встав на колени перед колючей проволокой, за которой выстроились в ряд сотрудники военной полиции с щитами.