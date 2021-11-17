Таинственная смерть: топ-менеджер «Мособлгаза» умер после возвращения из Египта

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» умер от отравления неизвестным веществом после отдыха в Египте. Его тело нашли в деревне Вахромеево. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 17 ноября, пишет «Комсомольская правда».

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На сайте регионального управления СК действительно есть информация о том, что 16 ноября 2021 года в экстренные службы поступил вызов из частного дома в Домодедовском районе Подмосковья. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни, рядом в бессознательном состоянии находились его супруга и двое детей 5 лет.

Один из малолетних, придя в себя, рассказал врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где у него проявились первые признаки недомогания в виде рвоты. Уточняется, что позднее симптомы отравления появились и у остальных.

По словам собеседника «Комсомольской правды», погибший был в отпуске с 5 по 15 ноября. Источник отметил также, что во время обыска в доме погибшего нашли пустые бутылки, где был крепкий алкоголь, и кальян. Предполагается, что семья могла отравиться неким продуктом, который привезла из-за рубежа.