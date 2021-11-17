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В Москве задержали подравшихся в вагоне МЦК мигрантов

Мослентаиещё 4
1 час назад

Полицейские задержали двух предполагаемых участников конфликта в вагоне МЦК на станции «Окружная». Подробности раскрыло агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В Москве задержали подравшихся в вагоне МЦК мигрантов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хулиганами оказались двое мигрантов из одного из государств ближнего зарубежья. Предварительно стало известно, что мужчины в нетрезвом состоянии начали словесную перепалку, которая переросла в драку. Никто из участников инцидента не обращался в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Задержанным собираются избрать меру пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в сети появилось видео инцидента. Молодые люди громко ругались и приставали к другим пассажирам. Россиянка сделала им замечание, после чего хулиганы начали оскорблять женщину. За нее заступился другой пассажир, после чего в вагоне завязалась потасовка.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
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