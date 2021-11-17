В Москве задержали подравшихся в вагоне МЦК мигрантов

Полицейские задержали двух предполагаемых участников конфликта в вагоне МЦК на станции «Окружная». Подробности раскрыло агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Хулиганами оказались двое мигрантов из одного из государств ближнего зарубежья. Предварительно стало известно, что мужчины в нетрезвом состоянии начали словесную перепалку, которая переросла в драку. Никто из участников инцидента не обращался в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»). Задержанным собираются избрать меру пресечения. Расследование продолжается.