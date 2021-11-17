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Подозреваемый в педофилии депутат от КПРФ объявил голодовку

Lenta.ru
1 час назад

Подозреваемый в педофилии депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак несогласия со следственными действиями. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает VL.ru со ссылкой на адвоката парламентария Наталью Касилову.

Задержанный объявил о голодовке прямо в следственном отделе, куда его доставили в среду, 17 ноября. Кроме того, адвокат сообщила, что у депутата подскочило давление. После этого к зданию следственного комитета приехала скорая помощь.

Мужчину задержали 17 ноября по подозрению в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

Происшествия,Видео,Артем Самсонов,КПРФ,СКР,
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