Подозреваемый в педофилии депутат от КПРФ объявил голодовку

Подозреваемый в педофилии депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов объявил голодовку в знак несогласия со следственными действиями. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает VL.ru со ссылкой на адвоката парламентария Наталью Касилову.

Задержанный объявил о голодовке прямо в следственном отделе, куда его доставили в среду, 17 ноября. Кроме того, адвокат сообщила, что у депутата подскочило давление. После этого к зданию следственного комитета приехала скорая помощь.

Мужчину задержали 17 ноября по подозрению в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».