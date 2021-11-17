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Раскрыта стоимость российского гражданства на черном рынке для мигрантов

Lenta.ru
29 минут назад

Мигранты для получения российского гражданства заключают фиктивные браки или покупают акты о рождении совместных детей с россиянками. Стоимость российского гражданства на черном рынке раскрыл «Газете.Ru» руководитель Информационного центра по контролю за нелегальной миграцией в Москве Александр Дягилев.

Раскрыта стоимость российского гражданства на черном рынке
Фото: ТАССТАСС

Специалист рассказал, что российское гражданство обходится мигрантам от 5 до 50 тысяч рублей. Стоимость зависит от региона, в котором покупают фиктивные документы. Например, в Москве подобные документы дороже, чем в Нижегородской области.

По российскому законодательству, гражданство для иностранцев при заключении брака оформляется по упрощенной схеме, муж и жена должны находиться в браке три года, а если в нем появляются дети, срок еще сокращается.

Дягилев отметил, что чаще в сговор с мошенниками, торгующими документами, вступают сотрудники госорганов: участковые, сотрудники опеки и ЗАГСа.

Ранее сообщалось, что МВД разработало законопроект, согласно которому у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Такие меры хотят принять в отношении тех, кто планирует приобрести российское гражданство или остаться в стране более чем на 90 дней.

Происшествия,МВД,Газета.Ru,
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