Российский ребенок с ДЦП умер после избиения няней

В Симферополе няня избила ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), после чего он умер. Об этом сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, ее цитирует «Интерфакс».

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По ее словам, тело семилетнего мальчика нашли в частном доме. Медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.

В СК России рассказали, что няня мальчика задержана. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть.