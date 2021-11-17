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Российский ребенок с ДЦП умер после избиения няней

Lenta.ru
34 минуты назад

В Симферополе няня избила ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП), после чего он умер. Об этом сообщила представитель главного следственного управления Следственного комитета (СК) по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, ее цитирует «Интерфакс».

Российский ребенок с ДЦП умер после избиения няней
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По ее словам, тело семилетнего мальчика нашли в частном доме. Медики выяснили, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.

В СК России рассказали, что няня мальчика задержана. Ведомство возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть.

Ранее в Красноярском крае мать избила ребенка-инвалида, она также морила его голодом. По словам соседей россиянки, она и ее сожитель постоянно выпивали и вели асоциальный образ жизни. СК возбудил уголовное дело.

Происшествия,СКР,
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