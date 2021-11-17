Появилось видео нападения тестя Кокорина на главу IT-компании

По данным источника, конфликт между мужчина произошел в подмосковном коттеджном поселке «Никологорское». Валитову показалось, что Матвеев превысил скорость. В результате инцидента автомобиль Mercedes пострадавшего главы IT-компании получил повреждения.

Напомним, этим летом Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным вынесенный Мосгорсудом приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсменов осудили за нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью в 2019 году. В сентябре 2019 года они вышли на свободу по УДО.