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Появилось видео нападения тестя Кокорина на главу IT-компании

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валитов напал на председателя совета директоров компании «СёрчИнформ» Льва Матвеева. Обо этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

По данным источника, конфликт между мужчина произошел в подмосковном коттеджном поселке «Никологорское». Валитову показалось, что Матвеев превысил скорость. В результате инцидента автомобиль Mercedes пострадавшего главы IT-компании получил повреждения.

Напомним, этим летом Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным вынесенный Мосгорсудом приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Спортсменов осудили за нанесение побоев и умышленное причинение легкого вреда здоровью в 2019 году. В сентябре 2019 года они вышли на свободу по УДО.

Происшествия,Видео,Руслан Валитов,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Мосгорсуд,
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