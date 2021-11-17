Балерину Большого театра госпитализировали

Балерина Большого театра Мариана Гомес госпитализирована в Москве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он заявил, что в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая употребила неизвестные препараты. Полицейские проводят проверку.

Фото: marianagomesss/instagram.com marianagomesss/instagram.com

Как сообщил собеседник агентства, в ночь на 17 ноября в отделение полиции Пресненского района поступила информация о том, что женщина приняла неизвестные препараты. Приехавший наряд установил личность девушки. Ей оказалась 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес, которая работает балериной в Большом театре. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали Гомес.

По данному факту проводится проверка, — сказал источник.

В Большом театре отказались комментировать данный инцидент, заявив, что не располагают такой информацией.