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Балерина Большого театра попала в больницу с отравлением

News.ru
46 минут назад

Балерина Большого театра Мариана Гомес госпитализирована в Москве, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он заявил, что в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая употребила неизвестные препараты. Полицейские проводят проверку.

Балерину Большого театра госпитализировали
Фото: marianagomesss/instagram.commarianagomesss/instagram.com

Как сообщил собеседник агентства, в ночь на 17 ноября в отделение полиции Пресненского района поступила информация о том, что женщина приняла неизвестные препараты. Приехавший наряд установил личность девушки. Ей оказалась 34-летняя уроженка Бразилии Мариана Гомес, которая работает балериной в Большом театре. Полицейские вызвали медиков, которые госпитализировали Гомес.

По данному факту проводится проверка, — сказал источник.

В Большом театре отказались комментировать данный инцидент, заявив, что не располагают такой информацией.

Ранее сообщалось об отравлении жены оппозиционного политика из Иркутской области. Инцидент произошёл в московском аэропорту Шереметьево по пути четы из Польши. Симптомы у женщины появились после того, как она выпила стакан чая.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,МВД,РИА Новости,
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