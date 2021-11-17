Маршрутка попала в ДТП в районе 78-го километра внешней стороны МКАД. Видео публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
По данным ГИБДД Москвы, водитель автомобиля «ГАЗель» на правился с управлением и совершил наезд на ограждение, при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД, после чего транспортное средство опрокинулось.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали три пассажира. Женщина была госпитализирована, двое других пострадавших были осмотрены медиками.
Причины ЧП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.