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Маршрутка с пассажирами опрокинулась на МКАД: видео

Александр Кузьмин
55 минут назад

Маршрутка попала в ДТП в районе 78-го километра внешней стороны МКАД. Видео публикует Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По данным ГИБДД Москвы, водитель автомобиля «ГАЗель» на правился с управлением и совершил наезд на ограждение, при съезде с Северо-Восточной хорды на МКАД, после чего транспортное средство опрокинулось.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали три пассажира. Женщина была госпитализирована, двое других пострадавших были осмотрены медиками.

Причины ЧП выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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